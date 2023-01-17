Bulkovshteyn Abram — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bulkovshteyn Abram

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Bulkovshteyn Mordechai

Мать: Bulkovshteyn Faina

Бракосочетание
30.03.1957

Жена: Bulkovshteyn Bella

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bulkovshteyn Mark

Мать ребёнка: Bulkovshteyn Bella

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Dvorkin Ilana

Мать ребёнка: Bulkovshteyn Bella

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