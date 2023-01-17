Bulkovshteyn Abram
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Bulkovshteyn Mordechai
Мать: Bulkovshteyn Faina
Бракосочетание
30.03.1957
Жена: Bulkovshteyn Bella
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bulkovshteyn Mark
Мать ребёнка: Bulkovshteyn Bella
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Dvorkin Ilana
Мать ребёнка: Bulkovshteyn Bella