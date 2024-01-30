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Пыресева 1 дочь Михайловна
Пыресева 1 дочь Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Пол
Женский
Отец
Пыресин Михаил Евсеевич
1879 г.р.
Мать
Пыресина (Зильганова) Акулина Якимовна
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Пыресин Михаил Евсеевич
Мать:
Пыресина Акулина Якимовна
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