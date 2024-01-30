Пыресева 1 дочь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыресева 1 дочь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Пыресин Михаил Евсеевич

Мать: Пыресина Акулина Якимовна

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