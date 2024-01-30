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Пыресев 4 сын Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Пыресин Михаил Евсеевич

Мать: Пыресина Акулина Якимовна

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