Юрченко Роман Наумович 17.11.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрченко Роман Наумович

Место рождения

Чаплинка, Дніпропетровська область

Дата рождения

17.11.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1894

Отец: Юрченко Наум Домианов

Мать: Юрченко Акилина Давидова

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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