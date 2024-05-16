Юрченко Роман Наумович
Место рождения
Дата рождения17.11.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1894
Отец: Юрченко Наум Домианов
Мать: Юрченко Акилина Давидова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно