Юрченко Акилина Давидова 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрченко Акилина Давидова

Место рождения

Чаплинка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Юрченко Трофим Наумович

Отец ребёнка: Юрченко Наум Домианов

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Юрченко Семен Наумов

Отец ребёнка: Юрченко Наум Домианов

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.07.1887

Дочь: Юрченко Мокрина Наумова

Отец ребёнка: Юрченко Наум Домианов

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
17.11.1894

Сын: Юрченко Роман Наумович

Отец ребёнка: Юрченко Наум Домианов

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
09.05.1900

Сын: Юрченко Николай Наумович

Отец ребёнка: Юрченко Наум Домианов

Чаплинка, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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