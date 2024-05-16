Юрченко Акилина Давидова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Юрченко Наум Домианов
Рождение ребёнка
1886
Сын: Юрченко Семен Наумов
Отец ребёнка: Юрченко Наум Домианов
Рождение ребёнка
18.07.1887
Дочь: Юрченко Мокрина Наумова
Отец ребёнка: Юрченко Наум Домианов
Рождение ребёнка
17.11.1894
Отец ребёнка: Юрченко Наум Домианов
Рождение ребёнка
09.05.1900
Отец ребёнка: Юрченко Наум Домианов
Смерть
Неизвестно