Юрченко Наум Домианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрченко Наум Домианов

Юрченко Наум Домианов

Место рождения

Чаплинка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Юрченко Домиан

Мать: не указана

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Юрченко Трофим Наумович

Мать ребёнка: Юрченко Акилина Давидова

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Юрченко Семен Наумов

Мать ребёнка: Юрченко Акилина Давидова

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.07.1887

Дочь: Юрченко Мокрина Наумова

Мать ребёнка: Юрченко Акилина Давидова

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
17.11.1894

Сын: Юрченко Роман Наумович

Мать ребёнка: Юрченко Акилина Давидова

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
09.05.1900

Сын: Юрченко Николай Наумович

Мать ребёнка: Юрченко Акилина Давидова

Чаплинка, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.