Юрченко Наум Домианов
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Юрченко Домиан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Юрченко Акилина Давидова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Юрченко Семен Наумов
Мать ребёнка: Юрченко Акилина Давидова
Рождение ребёнка
18.07.1887
Дочь: Юрченко Мокрина Наумова
Мать ребёнка: Юрченко Акилина Давидова
Рождение ребёнка
17.11.1894
Мать ребёнка: Юрченко Акилина Давидова
Рождение ребёнка
09.05.1900
Мать ребёнка: Юрченко Акилина Давидова
Смерть
Неизвестно