Рамазанов Шигап Алимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРамазанов Шигап Алимович

Рамазанов Шигап Алимович

avatar

Место рождения

Старый Карлыган, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

20.12.1887

Дата смерти

25.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1887

Отец: Рамазанов Алим

Мать: не указана

Старый Карлыган, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамазанова Сабира

Рождение ребёнка
31.01.1911

Дочь: Рамазанова Алия Шигаповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Рамазанов Джавдат Шигапович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1924 по 1932
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1932
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.10.1948
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.