Рамазанов Шигап Алимович
Место рождения
Дата рождения20.12.1887
Дата смерти25.10.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1887
Отец: Рамазанов Алим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рамазанова Сабира
Рождение ребёнка
31.01.1911
Дочь: Рамазанова Алия Шигаповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Рамазанов Джавдат Шигапович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1924 по 1932
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1932
Смерть
25.10.1948