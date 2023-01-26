село Старый Карлыган, село Старый Карлыган, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Старый Карлыган

Лопатинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1517Карлыган, д. каз.при рч. Карлыгане.3218152491563Мечетей магометанских 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Савкинская волость
822. Карлыган (Вр., Ср. и Н. Акчурин), деревня бывшая государственная, при речке Карлыгане, дворов 198, жителей 1055, 3 мечети, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лопатинский район
48040Старый Карлыгансело52°28'45°49'N-38-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лопатинский муниципальный район, Сельское поселение Старокарлыганский сельсовет
56642429101с Старый Карлыгансело
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