Волокодон Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокодон Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Волокодон Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Волокодон Праскевья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Волокодон Праскевья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Волконидин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Камбулат, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волокодон (Неизвестно) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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