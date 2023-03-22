Волокодон Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Волокодон Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Волокодон Праскевья Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Волокодон Праскевья Васильевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Волконидин Фёдор Васильевич
Камбулат, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волокодон (Неизвестно) Васильевич
Смерть
Неизвестно