Волокодон Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1870
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Волокодон Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Волокодон Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Волокодина Прасковья
Рождение ребёнка
1844
Сын: Волокодон Моисей Григорьевич
Мать ребёнка: Волокодина Прасковья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Волокодон Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Волокодина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волокодина Прасковья
Смерть
1870