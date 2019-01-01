село Камбулат, село Камбулат, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Камбулат

Туркменский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
492Село Камбулит.на р. Большия Ягуры.115229976937малороссыправославныеЦерковь 1, хлеб. общест. магазин 1, водяная мельница 1, питейных домов 2, лавок 2.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Туркменский район
87858Камбулатсело45°23'43°04'L-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Туркменский муниципальный район, Сельское поселение село Камбулат
7656404101с Камбулат#Н/Д
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