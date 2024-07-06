Гриценко (Мартынович) Марина Филипповна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гриценко (Мартынович) Марина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1857

Муж: Гриценко Василий Степанович

Шабалинов, Чернігівська область
Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 3. Казак Шабалиновский Василий Стефанов Гриценко 24 и козачка Шабалиновская девица Марина Филиппова Мартыновичева, 19 Поручители Феодор Васильев Покотило и Петр Павлов Грицен... Показать все
Рождение ребёнка
1859

Сын: Гриценко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Гриценко Василий Степанович

Шабалинов, Чернігівська область
Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 27. 12/13 сент 1859 Казак Шабалиновский Василий Стефанов Гриценко и законная жена его Марина Филиппова восп. Петр Филиппов Мартинович
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Гриценко) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Гриценко Василий Степанович

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
1875
Шабалинов, Чернігівська область
1875 Ф. 0679, о. 0010, д. 0241 Шабалинов Козачка Марина Филипова Гриценкова, 35 от простуды

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