Гриценко (Мартынович) Марина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1857
Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 3. Казак Шабалиновский Василий Стефанов Гриценко 24 и козачка Шабалиновская девица Марина Филиппова Мартыновичева, 19 Поручители Феодор Васильев Покотило и Петр Павлов Грицен... Показать все
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гриценко Федор Васильевич
Отец ребёнка: Гриценко Василий Степанович
Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 27. 12/13 сент 1859 Казак Шабалиновский Василий Стефанов Гриценко и законная жена его Марина Филиппова восп. Петр Филиппов Мартинович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Гриценко) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Гриценко Василий Степанович
Смерть
1875
1875 Ф. 0679, о. 0010, д. 0241 Шабалинов Козачка Марина Филипова Гриценкова, 35 от простуды