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Гриценко Федор Васильевич

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Гриценко Василий Степанович

Мать: Гриценко Марина Филипповна

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
1860
Шабалинов, Чернігівська область