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Гриценко Федор Васильевич
Гриценко Федор Васильевич
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Место рождения
Шабалинов
, Чернігівська область
Дата рождения
1858
Дата смерти
1860
Пол
Мужской
Отец
Гриценко Василий Степанович
1833 г.р.
Мать
Гриценко (Мартынович) Марина Филипповна
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Гриценко Василий Степанович
Мать:
Гриценко Марина Филипповна
Шабалинов
, Чернігівська область
Смерть
1860
Шабалинов
, Чернігівська область
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