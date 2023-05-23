Гриценко Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриценко Василий Степанович

Гриценко Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Гриценко Степан Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
1857

Жена: Гриценко Марина Филипповна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гриценко Федор Васильевич

Мать ребёнка: Гриценко Марина Филипповна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Гриценко Марина Филипповна

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриценко Агафья Семеновна

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
1902
Шабалинов, Чернігівська область