Гриценко Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Гриценко Степан Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гриценко Федор Васильевич
Мать ребёнка: Гриценко Марина Филипповна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Гриценко Марина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1902