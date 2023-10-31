Куликова (Именцова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1941
Дочь: Куликова Галина Егоровна
Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1943
Дочь: Хамова Таисия Егоровна
Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1945
Дочь: Черепкова Александра Егоровна
Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1951
Дочь: Новичкова Нина Егоровна
Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1954
Дочь: Гурьянова Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1956
Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович
Рождение ребёнка
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Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно