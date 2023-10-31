Куликова (Именцова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Именцова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1941

Дочь: Куликова Галина Егоровна

Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1943

Дочь: Хамова Таисия Егоровна

Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1945

Дочь: Черепкова Александра Егоровна

Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1951

Дочь: Новичкова Нина Егоровна

Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1954

Дочь: Гурьянова Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1956

Сын: Куликов Николай Егорович

Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович

Рождение ребёнка
?.01.?

Сын: Куликов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Куликов Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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