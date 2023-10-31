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Куликова Галина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1941

Отец: Куликов Егор Иванович

Мать: Куликова Анастасия Васильевна

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