Черепкова (Куликова) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1945
Дата смерти22.09.2016
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1945
Рождение ребёнка
10.03.1971
Сын: Черепков Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Черепков Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
17.03.1973
Сын: Черепков Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Черепков Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.2016