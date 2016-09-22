Черепкова (Куликова) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепкова (Куликова) Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1945

Дата смерти

22.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1945

Отец: Куликов Егор Иванович

Мать: Куликова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
10.03.1971

Сын: Черепков Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Черепков Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
17.03.1973

Сын: Черепков Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Черепков Геннадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепков Геннадий Александрович

Смерть
22.09.2016
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