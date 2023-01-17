Букреева (Куранова) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букреева (Куранова) Ольга Семеновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.07.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1823 г.р.

Мать

Вычислено 1825 г.р.

Муж

Вычислено 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1850 ст.

Отец: Куранов Семен Петрович

Мать: Куранова Варвара Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Семен Петрович Куранов Мать: Варвара Васильевна Восприемники: служащий казак Иван Васильевич Горшенин и конноартилерийской N16 батареи служащий старший урядник Михаила Афанасьеви... Показать все
Бракосочетание
28.01.1872

Муж: Букреев Владимир Евдокимович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Владимир Евдокимович Букреев - 22 лет Невеста: Ольга Симеоновна 20 лет дочь девица отставного казака Симеона Петровича Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-1 фай... Показать все
Смерть
Неизвестно
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