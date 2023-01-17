Букреева (Куранова) Ольга Семеновна
Место рождения
Дата рождения01.07.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
01.07.1850 ст.
Отец: служащий казак Семен Петрович Куранов Мать: Варвара Васильевна Восприемники: служащий казак Иван Васильевич Горшенин и конноартилерийской N16 батареи служащий старший урядник Михаила Афанасьеви... Показать все
Бракосочетание
28.01.1872
Жених: Владимир Евдокимович Букреев - 22 лет Невеста: Ольга Симеоновна 20 лет дочь девица отставного казака Симеона Петровича Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-1 фай... Показать все
Смерть
Неизвестно