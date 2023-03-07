Букреев Владимир Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
из татар
Бракосочетание
28.01.1872
Жена: Букреева Ольга Семеновна
Жених: Владимир Евдокимович Букреев - 22 лет Невеста: Ольга Симеоновна 20 лет дочь девица отставного казака Симеона Петровича Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-1 фай... Показать все
Смерть
Неизвестно