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Букреев Владимир Евдокимович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
из татар
Бракосочетание
28.01.1872

Жена: Букреева Ольга Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Владимир Евдокимович Букреев - 22 лет Невеста: Ольга Симеоновна 20 лет дочь девица отставного казака Симеона Петровича Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-1 фай... Показать все
Смерть
Неизвестно
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