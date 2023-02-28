Куранова (Сиротова) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смерти16.10.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1847 ст.
Жених: служащий казак Семен Петрович Куранов -24 лет Невеста: умершего мещанина Василия Андреевича Сиротова дочь Варвара Васильевна - 22 лет Поручители: отец жениха отставной казак Петр Алексеевич Ку... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1847 ст.
Дочь: Куранова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Куранов Семен Петрович
Отец: служащий казак Семен Петрович Куранов Мать: Варвара Васильевна Восприемники: Красноярский мещанин Петр Васильевич Сиротов и служащего урядника Михаила Афанасьевича Баранова жена Анна Петровна ... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1850 ст.
Дочь: Букреева Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Куранов Семен Петрович
Отец: служащий казак Семен Петрович Куранов Мать: Варвара Васильевна Восприемники: служащий казак Иван Васильевич Горшенин и конноартилерийской N16 батареи служащий старший урядник Михаила Афанасьеви... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1853 ст.
Дочь: Куранова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Куранов Семен Петрович
Отец: служащий казак Семен Петрович Куранов Мать: Варвара Васильевна Восприемники: Конноартиллерийской №16 батареи служащий казак Андрей Петрович Куранов и Красноярского мещанина Никиты Сергеева жена... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1857 ст.
Дочь: Куранова Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Куранов Семен Петрович
Отец: служащий казак Семен Петрович Куранов Мать: Варвара Васильевна Восприемники: Красноярского Владимирского Собора дьячок Василий Егорович Владимиров и мещанина Николая Дмитриевича ... жена Мария В... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1857 ст.
Дочь: Куранова Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Куранов Семен Петрович
Отец: служащий казак Семен Петрович Куранов Мать: Варвара Васильевна Восприемники: служащий казак Иван Васильевич Осминин и мещанина Никиты Сергеева жена Мария Васильева Восприемники: служащий казак ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Куранова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Куранов Семен Петрович
В семейном списке 1892 года 32 лет В семейном списке 1895 года 31 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Отец ребёнка: Куранов Семен Петрович
В семейном списке 1892 года 31 год служащий казак В семейном списке 1895 года 34 лет
Место жительства
1892
Семейный список: Куранова Варвара Васильевна -67 лет вдова Дети: Иван Семенович- 31 год служащий казак жена его: Серафима Васильевна -30 лет Пелагия Семеновна - 32 лет Лошадей, рогатого скота не и... Показать все
Место жительства
1895 ст.
Семейный список: Куранова Варвара Васильевна - вдова 66 дети: Куранов Иван Семенович - 34 жена его Серафима Васильевна -33 сын его Алексей - 3 Куранова Пелагия Семеновна - 31 лет https://rodos... Показать все
Смерть
16.10.1904 ст.
Умерла вдова казачка от дряхлости в возрасте 78 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-49 файл 36 номер 87