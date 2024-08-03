Питолина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питолина Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Устьпуйская волость ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питолин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Питолин Иван Петрович

Отец ребёнка: Питолин Пётр Петрович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Питолина Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Питолин Пётр Петрович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Питолина Васса (Василиста) Петровна

Отец ребёнка: Питолин Пётр Петрович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Питолина Параскева Петровна

Отец ребёнка: Питолин Пётр Петрович

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Питолин Василий Петрович

Отец ребёнка: Питолин Пётр Петрович

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
1784
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)

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