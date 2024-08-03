Питолина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Устьпуйская волость ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Питолин Пётр Петрович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Питолина Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Питолин Пётр Петрович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Питолина Васса (Василиста) Петровна
Отец ребёнка: Питолин Пётр Петрович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Питолина Параскева Петровна
Отец ребёнка: Питолин Пётр Петрович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Питолин Пётр Петрович
Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
1784
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)