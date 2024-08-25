Питолин Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1767
Отец: Питолин Пётр Петрович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
26.01.1791
Второй брак для Евдокии ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 130
Рождение ребёнка
13.03.1792
Мать ребёнка: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна
ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 11
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Питолина Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Питолина Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Питолина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна
Смерть
1815
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)