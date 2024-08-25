Питолин Иван Петрович Около 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Питолин Иван Петрович

Место рождения

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Питолин Пётр Петрович

Мать: Питолина Евдокия Петровна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
26.01.1791

Жена: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна

Второй брак для Евдокии ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 130
Рождение ребёнка
13.03.1792

Сын: Питолин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 11
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Питолин Захар Иванович

Мать ребёнка: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Питолин Лука Иванович

Мать ребёнка: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Питолина Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Питолина Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Питолина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Питолина (Худовекова) Евдокия Васильевна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
1815
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)

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