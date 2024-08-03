Питолин Пётр Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1745
Отец: Питолин Пётр Степанович
Мать: Питолина Анна Степановна
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Питолина Евдокия Петровна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Питолина Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Питолина Евдокия Петровна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Питолина Васса (Василиста) Петровна
Мать ребёнка: Питолина Евдокия Петровна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Питолина Параскева Петровна
Мать ребёнка: Питолина Евдокия Петровна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Питолина Евдокия Петровна
Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно