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Питолин Пётр Петрович

Место рождения

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Питолин Пётр Степанович

Мать: Питолина Анна Степановна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питолина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Питолин Иван Петрович

Мать ребёнка: Питолина Евдокия Петровна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Питолина Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Питолина Евдокия Петровна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Питолина Васса (Василиста) Петровна

Мать ребёнка: Питолина Евдокия Петровна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Питолина Параскева Петровна

Мать ребёнка: Питолина Евдокия Петровна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Питолин Василий Петрович

Мать ребёнка: Питолина Евдокия Петровна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно

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