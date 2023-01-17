Голубков Николай Захарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубков Захар Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Голубкова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Голубков Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Голубкова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
12.01.1910
Мать ребёнка: Голубкова Агриппина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния