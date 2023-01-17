Голубков Николай Захарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Николай Захарьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубков Захар Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Голубков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Голубкова Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Голубков Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Голубкова Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
12.01.1910

Сын: Голубков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Голубкова Агриппина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубкова Агриппина Андреевна

Смерть
Неизвестно
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
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