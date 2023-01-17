Голубков Захар Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Каштанова Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1888
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Николай Захарьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно