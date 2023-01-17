Голубков Захар Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Захар Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубков Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Каштанова Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1888

Сын: Голубков Иван Захарович

Мать ребёнка: не указана

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Николай Захарьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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