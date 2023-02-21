Голубкова Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова Агриппина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Голубков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Голубков Николай Захарьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Голубков Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Голубков Николай Захарьевич

Рождение ребёнка
12.01.1910

Сын: Голубков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Голубков Николай Захарьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубков Николай Захарьевич

Смерть
Неизвестно
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