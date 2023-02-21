(Чернышева) Надежда Генадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернышева) Надежда Генадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1983

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1983

Отец: Чернышев Генадий Анатольевич

Мать: Чернышева Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
25.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коломенцев Дмитрий Олегович

Найденовка, Крым
Рождение ребёнка
25.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коломенцев Дмитрий Олегович

Найденовка, Крым
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