Чернышев Генадий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1939
Дата смерти12.10.2013
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1939
Рождение ребёнка
02.01.1973
Дочь: Малюта Вера Генадьевна
Мать ребёнка: Чернышева Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
04.08.1983
Дочь: Надежда Генадьевна
Мать ребёнка: Чернышева Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.2013
Крым
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Крым