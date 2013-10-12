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Чернышев Генадий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1939

Дата смерти

12.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1939

Отец: Чернышев Анатолий Иванович

Мать: Чернышева Матрена Перфирьевна

Рождение ребёнка
02.01.1973

Дочь: Малюта Вера Генадьевна

Мать ребёнка: Чернышева Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
04.08.1983

Дочь: Надежда Генадьевна

Мать ребёнка: Чернышева Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Ольга Сергеевна

Смерть
12.10.2013
Крым
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Крым
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