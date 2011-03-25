Коломенцев Дмитрий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломенцев Дмитрий Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Генадьевна

Найденовка, Крым
Рождение ребёнка
25.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Генадьевна

Найденовка, Крым
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