Вшивцев Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1752 ст.
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1752 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1776 ст.
Дочь: Устина Петровна
Мать ребёнка: Вшивцева Елена Дорофеева
Рождение ребёнка
1790 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Елена Дорофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вшивцева Елена Дорофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Елена Дорофеева
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1826