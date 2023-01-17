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Вшивцев Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1752 ст.

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1752 ст.

Отец: Вшивцев Василий Самсонович

Мать: Вшивцева Настасья Еремеева

Рождение ребёнка
02.11.1776 ст.

Дочь: Устина Петровна

Мать ребёнка: Вшивцева Елена Дорофеева

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Вшивцев Яков Петрович

Мать ребёнка: Вшивцева Елена Дорофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Вшивцева Елена Дорофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Елена Дорофеева

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1826
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