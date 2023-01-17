Вшивцева Елена Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756 ст.
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1776 ст.
Дочь: Устина Петровна
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1790 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816