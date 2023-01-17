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Вшивцева Елена Дорофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756 ст.

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1776 ст.

Дочь: Устина Петровна

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Вшивцев Яков Петрович

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Пётр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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