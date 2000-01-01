Вшивцева (Блинова) Настасья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Блинова) Настасья Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

15.11.1763 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Блинов Еремей Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1752 ст.

Сын: Вшивцев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Улина Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Устина Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович

Рождение ребёнка
14.11.1760 ст.

Сын: Вшивцев Филип Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Василий Самсонович

Смерть
15.11.1763 ст.
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