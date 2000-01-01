Вшивцева (Блинова) Настасья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти15.11.1763 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Блинов Еремей Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1752 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Улина Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Устина Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович
Рождение ребёнка
14.11.1760 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1763 ст.