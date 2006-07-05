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Мильбергер Александр Зигфридович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1950

Дата смерти

05.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1950

Отец: Мильбергер Зигфрид Кондратьевич

Мать: Мильбергер (Hartung) Альма Андреевна (Генриховна)

Рождение ребёнка
24.09.1973

Дочь: Политова (Мильбергер) Марина Ph.D. Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.07.2006
Причина смерти: HeartAttack

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