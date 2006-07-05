Мильбергер Александр Зигфридович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1950
Дата смерти05.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1950
Рождение ребёнка
24.09.1973
Дочь: Политова (Мильбергер) Марина Ph.D. Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.07.2006
Причина смерти: HeartAttack