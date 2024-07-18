Политова (Мильбергер) Марина Ph.D. Александровна
Место рожденияМарсяты
Дата рождения24.09.1973
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1973
Отец: Мильбергер Александр Зигфридович
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
редактор, зоотехник
Рождение ребёнка
06.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно