Политова (Мильбергер) Марина Ph.D. Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политова (Мильбергер) Марина Ph.D. Александровна

Место рождения

Марсяты

Дата рождения

24.09.1973

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1973

Отец: Мильбергер Александр Зигфридович

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
редактор, зоотехник
Рождение ребёнка
06.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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