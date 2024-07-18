Мильбергер Зигфрид Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильбергер Зигфрид Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1912

Дата смерти

26.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1912

Отец: Muehlberger Конрад Генрихович

Мать: Muehlberger (Seibel) Amalia Фридриховна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Мильбергер) Эльза Зигфридовна

Мать ребёнка: Мильбергер (Hartung) Альма Андреевна (Генриховна)

Рождение ребёнка
31.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мильбергер (Hartung) Альма Андреевна (Генриховна)

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мильбергер Вольдемар Зигфридович

Мать ребёнка: Мильбергер (Hartung) Альма Андреевна (Генриховна)

Рождение ребёнка
10.08.1940

Сын: Мильбергер Константин Зигфридович

Мать ребёнка: Мильбергер (Hartung) Альма Андреевна (Генриховна)

Бракосочетание
24.01.1949

Жена: Мильбергер (Hartung) Альма Андреевна (Генриховна)

Рождение ребёнка
07.03.1950

Сын: Мильбергер Александр Зигфридович

Мать ребёнка: Мильбергер (Hartung) Альма Андреевна (Генриховна)

Рождение ребёнка
1956

Дочь: (Мильбергер) Эрика (Ирина) Зигфридовна

Мать ребёнка: Мильбергер (Hartung) Альма Андреевна (Генриховна)

Смерть
26.12.1984

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