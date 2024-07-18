Мильбергер Зигфрид Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1912
Дата смерти26.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1912
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Мильбергер) Эльза Зигфридовна
Мать ребёнка: Мильбергер (Hartung) Альма Андреевна (Генриховна)
Рождение ребёнка
31.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мильбергер (Hartung) Альма Андреевна (Генриховна)
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
10.08.1940
Бракосочетание
24.01.1949
Рождение ребёнка
07.03.1950
Рождение ребёнка
1956
Смерть
26.12.1984