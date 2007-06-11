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Мильбергер Константин Зигфридович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1940

Дата смерти

11.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1940

Отец: Мильбергер Зигфрид Кондратьевич

Мать: Мильбергер (Hartung) Альма Андреевна (Генриховна)

Рождение ребёнка
18.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мильбергер (Родыгина) Тамара Игнатьевна

Рождение ребёнка
06.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мильбергер (Родыгина) Тамара Игнатьевна

Смерть
11.06.2007

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