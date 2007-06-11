Мильбергер Константин Зигфридович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1940
Дата смерти11.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1940
Рождение ребёнка
18.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мильбергер (Родыгина) Тамара Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мильбергер (Родыгина) Тамара Игнатьевна
Смерть
11.06.2007