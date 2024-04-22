Ермолаева (Владимирова) Александра Владимирова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
в 1887 - 17 лет 1901 - вдова 1907 - 39, вдова
Бракосочетание
29.01.1887 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.107, 107об-108, поручители: жених д. Друговцево кр. Александр Никаноров, д. Клеймищево кр. Григорий Сергеев, невеста д. Скородново кр-не Алексей Д... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1888 ст.
Дочь: Екатерина Василиева
Отец ребёнка: Ермолаев Василий Никаноров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ермолаев Василий Никаноров
1907 - 17(?)
Смерть
Неизвестно