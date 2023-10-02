Владимирова Евдокия Михаилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1875 ст.
Дочь: Владимирова Надежда Владимирова
Отец ребёнка: Владимиров Владимир Дмитриев
Рождение ребёнка
11.09.1878 ст.
Сын: Владимиров Димитрий Владимирович
Отец ребёнка: Владимиров Владимир Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Александра Владимирова
Отец ребёнка: Владимиров Владимир Дмитриев
в 1887 - 17 лет 1901 - вдова 1907 - 39, вдова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно