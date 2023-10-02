Владимирова Евдокия Михаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова Евдокия Михаилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

1907 - 67, вдова
Рождение ребёнка
13.09.1875 ст.

Дочь: Владимирова Надежда Владимирова

Отец ребёнка: Владимиров Владимир Дмитриев

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.09.1878 ст.

Сын: Владимиров Димитрий Владимирович

Отец ребёнка: Владимиров Владимир Дмитриев

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Александра Владимирова

Отец ребёнка: Владимиров Владимир Дмитриев

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
в 1887 - 17 лет 1901 - вдова 1907 - 39, вдова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Владимир Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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