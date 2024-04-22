Ермолаев Василий Никаноров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
29.01.1887 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.107, 107об-108, поручители: жених д. Друговцево кр. Александр Никаноров, д. Клеймищево кр. Григорий Сергеев, невеста д. Скородново кр-не Алексей Д... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1888 ст.
Дочь: Екатерина Василиева
Мать ребёнка: Ермолаева Александра Владимирова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ермолаева Александра Владимирова
1907 - 17(?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно