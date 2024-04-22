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Ермолаев Василий Никаноров

Место рождения

Друговицево, Сретенская волость, Галичский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Никанор Ермолаев

Мать: Ермолаева Анна Семеновна

Друговицево, Сретенская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
29.01.1887 ст.

Жена: Ермолаева Александра Владимирова

Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.107, 107об-108, поручители: жених д. Друговцево кр. Александр Никаноров, д. Клеймищево кр. Григорий Сергеев, невеста д. Скородново кр-не Алексей Д... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1888 ст.

Дочь: Екатерина Василиева

Мать ребёнка: Ермолаева Александра Владимирова

Друговицево, Сретенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ермолаева Александра Владимирова

Друговицево, Сретенская волость, Галичский уезд
1907 - 17(?)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Евдокия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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