Костинова Агафья Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Костинова Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Костинов Сергей Стефанович
Рождение ребёнка
08.06.1853 ст.
Отец ребёнка: Костинов Сергей Стефанович
Рождение ребёнка
08.06.1853 ст.
Дочь: Костинова Зиновья Сергеевна
Отец ребёнка: Костинов Сергей Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно