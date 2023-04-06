Костинов Сергей Стефанович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Костинова Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Костинова Агафья Пантелеевна
Рождение ребёнка
08.06.1853 ст.
Мать ребёнка: Костинова Агафья Пантелеевна
Рождение ребёнка
08.06.1853 ст.
Дочь: Костинова Зиновья Сергеевна
Мать ребёнка: Костинова Агафья Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно