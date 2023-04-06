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Костинов Сергей Стефанович

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Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Костинов Стефан Дмитриевич

Мать: Костинова Фёкла Андреевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Костинова Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Костинова Агафья Пантелеевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1853 ст.

Сын: Костинов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Костинова Агафья Пантелеевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1853 ст.

Дочь: Костинова Зиновья Сергеевна

Мать ребёнка: Костинова Агафья Пантелеевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костинова Агафья Пантелеевна

Смерть
Неизвестно
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