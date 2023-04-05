Ренжин Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ренжин Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1977

Отец: Ренжин Виктор

Мать: Иванова Любовь Николаевна

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