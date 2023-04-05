Ренжин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ренжин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1977

Сын: Ренжин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Иванова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
27.02.1980

Дочь: Агапова Мария Викторовна

Мать ребёнка: Иванова Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Любовь Николаевна

Смерть
Неизвестно
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