Ренжин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1977
Мать ребёнка: Иванова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
27.02.1980
Дочь: Агапова Мария Викторовна
Мать ребёнка: Иванова Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно