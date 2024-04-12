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Иванова Любовь Николаевна

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1955

Отец: Иванов Николай Матвеевич

Мать: Мария

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.07.1977

Сын: Ренжин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Ренжин Виктор

Рождение ребёнка
27.02.1980

Дочь: Агапова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Ренжин Виктор

Рождение ребёнка
12.03.1989

Дочь: Афанасьева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ренжин Виктор

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