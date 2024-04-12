Иванова Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1955
Отец: Иванов Николай Матвеевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
05.07.1977
Отец ребёнка: Ренжин Виктор
Рождение ребёнка
27.02.1980
Дочь: Агапова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Ренжин Виктор
Рождение ребёнка
12.03.1989
Дочь: Афанасьева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ренжин Виктор