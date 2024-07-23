Колосов Агафон Макарович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Колосов Макар Варфоломеевич
Мать: Анна Саввична
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1782
Сын: Колосов Перфирий Агафонович
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Панкратьевна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1794
Сын: Колосов Данила Агафонович
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Панкратьевна
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно