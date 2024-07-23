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Колосов Агафон Макарович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Колосов Макар Варфоломеевич

Мать: Анна Саввична

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евдокия Панкратьевна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1782

Сын: Колосов Перфирий Агафонович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Панкратьевна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1794

Сын: Колосов Данила Агафонович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Панкратьевна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно

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