Колосова Евдокия Панкратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Колосов Перфирий Агафонович
Отец ребёнка: Колосов Агафон Макарович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1794
Сын: Колосов Данила Агафонович
Отец ребёнка: Колосов Агафон Макарович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно