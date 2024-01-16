Колосова Евдокия Панкратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Евдокия Панкратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Колосов Перфирий Агафонович

Отец ребёнка: Колосов Агафон Макарович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1794

Сын: Колосов Данила Агафонович

Отец ребёнка: Колосов Агафон Макарович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Агафон Макарович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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