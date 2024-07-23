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Колосов Макар Варфоломеевич

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Колосов Варфоломей Петрович

Мать: ?

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Саввична

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1748

Сын: Колосов Агафон Макарович

Мать ребёнка: Анна Саввична

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1762

Сын: Колосов Тихон Макарович

Мать ребёнка: Анна Саввична

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1771

Сын: Колосов Андриян Макарович

Мать ребёнка: Анна Саввична

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1773

Сын: Колосов Василий Макарович

Мать ребёнка: Анна Саввична

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1775

Сын: Колосов Иван Макарович

Мать ребёнка: Анна Саввична

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно

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