Колосов Макар Варфоломеевич
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Колосов Варфоломей Петрович
Мать: ?
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Саввична
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Анна Саввична
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Анна Саввична
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1771
Сын: Колосов Андриян Макарович
Мать ребёнка: Анна Саввична
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1773
Сын: Колосов Василий Макарович
Мать ребёнка: Анна Саввична
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Анна Саввична
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно