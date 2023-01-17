Андреева Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1947
Дата смерти01.05.1990
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1947
Отец: Чистоклетов Михаил Федорович
Мать: Трофимова Александра
Рождение ребёнка
19.07.1977
Дочь: Андреева Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Тамара
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.05.1990
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
трагически погибла при пожаре