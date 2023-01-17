Андреева Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1947

Дата смерти

01.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1947

Отец: Чистоклетов Михаил Федорович

Мать: Трофимова Александра

Рождение ребёнка
19.07.1977

Дочь: Андреева Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Тамара

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.05.1990
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
трагически погибла при пожаре
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