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Феодосья Иванова

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Статейнов Иван Иванов

Мать: Аграфена Агафонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.10.1848

Муж: Иван Данилов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.02.1864

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1872

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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