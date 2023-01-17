Феодосья Иванова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Статейнов Иван Иванов
Мать: Аграфена Агафонова
Бракосочетание
06.10.1848
Муж: Иван Данилов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
04.02.1864
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
14.07.1872
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Смерть
Неизвестно