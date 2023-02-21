Аграфена Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти16.04.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Статейнов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Статейнов Григорий Иванов
Отец ребёнка: Статейнов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Феодосья Иванова
Отец ребёнка: Статейнов Иван Иванов
Рождение ребёнка
08.02.1833
Отец ребёнка: Статейнов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1854
Причина смерти: Простуда