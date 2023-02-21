Аграфена Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена Агафонова

Аграфена Агафонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

16.04.1854

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Статейнов Иван Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Статейнов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Статейнов Иван Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Феодосья Иванова

Отец ребёнка: Статейнов Иван Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1833

Сын: Статейнов Анисим Иванов

Отец ребёнка: Статейнов Иван Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Статейнов Иван Иванов

Смерть
16.04.1854
Причина смерти: Простуда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close